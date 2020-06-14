В Петербурге за сутки ограбили двоих курьеров

В общей сложности, грабители поживились почти на 160 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

В общей сложности, грабители поживились почти на 160 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Северной столице жертвами ограбления стали сразу двое курьеров. В обоих случаях злоумышленники пока остаются неизвестными.

Первый инцидент произошел днем субботы, 13 июня, в Невском районе Санкт-Петербурга, возле дома №122 корпус 2 по Октябрьской набережной. У сотрудника службы доставки украли газовый баллон объемом в 5 литров. Злоумышленник обезвредил курьера, брызнув ему в лицо из газового баллончика. Материальный ущерб пострадавший оценил в 6 тысяч рублей. Заведено уголовное дело по статье «разбой».

Второй случай имел место быть в Кировском районе. Курьер коммерческой фирмы лишился техники более чем на 150 тысяч рублей. Среди гаджетов были квадрокоптер, экшн-камера GoPro, беспроводные наушники Air Pods и жесткий диск Samsung. Нападавшего привлекут к ответственности за грабеж.

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