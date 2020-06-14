Два ночных хулигана избили прохожего на Будапештской и попались полиции

Два ночных хулигана избили прохожего на Будапештской и попались полиции
Неизвестные напали на мужчину на Будапештской улице. Фото: google.ru/maps

Петербургские правоохранители задержали двух хулиганов, которые избили 36-летнего петербуржца. Пострадавший попал в больницу.

Инцидент произошел в пятницу, 12 июня, у дома №8, по Будапештской улице. На следующий день стражам порядка поступил сигнал из медучреждения о госпитализации мужчины в тяжелом состоянии. «Скорая» забрала его как раз по тому адресу, о котором шла речь при заявлении.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, у дома №11 по Будапештской улице стражи порядка задержали двух подозреваемых 32-х и 23-х лет.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Козлова неизвестный оставил курьера без квадрокоптера и камеры. Общая сумма ущерба составила 151 тыс. 320 рублей.

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