На Козлова неизвестный оставил курьера без квадрокоптера и GoPro

В Кировском районе Петербурга неизвестный похитил у курьера имущество, принадлежащее фирме. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Преступный инцидент произошел в субботу, 13 июня, на улице Козлова. В отдел полиции обратился мужчина, работающий в коммерческой организации. Он рассказал, что злоумышленник лишил его квадрокоптера DJL Mavic Air 2 Fly more combo, камеры GoPro hero 8, а также забрал наушники Apple air pods 2 и жесткий диск Samsung.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, общая сумма ущерба составила 151 тыс. 320 рублей.

Злоумышленника разыскивают.

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