В Петербурге житель Орла с баллончиком вынес товары из магазина

В Адмиралтейском районе Петербурга неизвестный вынес продукты из магазина и прыснул мужчине в лицо из баллончика.

Инцидент произошел в субботу, 13 июня, у дома №24 на 12-ой Красноармейской улице. Прибывшие правоохранители задержали на месте жителя Орла.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в тот же день в отдел полиции обратился специалист отдела безопасности коммерческой организации с заявлением, что в сетевом магазине на Измайловском проспекте неизвестный, угрожая газовым баллончиком товароведу, похитил товары на сумму 3 тыс. 84 рубля.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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