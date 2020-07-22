Житель Ленобласти до смерти избил собутыльника из Белоруссии

Житель Ленобласти до смерти избил собутыльника из Белоруссии
Алкогольное застолье обернулось трагедией. Фото: pixabay

В Приозерском районе Ленобласти правоохранители задержали подозреваемого в убийстве приезжего из Белоруссии. Мужчины вместе распивали спиртное.

О трагедии в деревне Снегиревка стало известно во вторник, 21 июля. В отдел полиции обратился местный житель с заявлением о том, что в доме по Приозерной улице он обнаружил труп малознакого Николая. Он добавил, что перед этим в квартире произошла драка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские задержали на месте ЧП 53-летнего местного жителя.

Стражи порядка выяснили, что накануне мужчины распивали алкоголь, под утро между ними вспыхнула ссора: подозреваемый руками и ногами избил 52-летнего гражданина Республики Беларусь. Приезжий от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студента морского колледжа поместили в изолятор после стрельбы в Колпино.

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