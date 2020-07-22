Выстрел в лицо: студента морского колледжа поместили в изолятор после стрельбы в Колпино

Выстрел в лицо: студента морского колледжа поместили в изолятор после стрельбы в Колпино
Неизвестный выстрелил из газового пистолета в лицо прохожему. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге задержали студента Морского Технического колледжа. Молодой человек выстрелил в лицо мужчине из газового пистолета.

Преступный инцидент произошел в воскресенье, 19 июля, в Колпино. Неизвестный вышел из черной машины и выстрелил из газового пистолета в лицо прохожему. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали студента третьего курса петербургского колледжа.

Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино мужчина пырнул сожительницу, а потом наказал себя канцелярским ножом. Пострадавших госпитализировали. Информация об их состоянии не приводится.

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