Выстрел в лицо: студента морского колледжа поместили в изолятор после стрельбы в Колпино

В Санкт-Петербурге задержали студента Морского Технического колледжа. Молодой человек выстрелил в лицо мужчине из газового пистолета.
Преступный инцидент произошел в воскресенье, 19 июля, в Колпино. Неизвестный вышел из черной машины и выстрелил из газового пистолета в лицо прохожему. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали студента третьего курса петербургского колледжа.
Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино мужчина пырнул сожительницу, а потом наказал себя канцелярским ножом. Пострадавших госпитализировали. Информация об их состоянии не приводится.