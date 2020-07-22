В Колпино мужчина пырнул сожительницу, а потом наказал себя канцелярским ножом

В Колпино мужчина пырнул сожительницу, а потом наказал себя канцелярским ножом
Обоих пострадавших госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Колпинском районе Петербурга нашли двух людей в крови. В полицию обратились прохожие.

Инцидент произошел во вторник, 21 июля, на Загородной улице. В отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о том, что в одном из дворов двое людей лежат на скамейке в крови.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие сотрудники правопорядка выяснили, что житель Колпино канцелярским ножом порезал сожительницу, а затем ранил себя.

Пострадавших госпитализировали. Информация об их состоянии не приводится. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино пенсионерка перевела «банковским мошенникам» почти 190 тыс. рублей. На ее мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка.

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