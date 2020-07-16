В Колпино пенсионерка перевела «банковским мошенникам» почти 190 тысяч

В Колпино пенсионерка перевела &#171;банковским мошенникам&#187; почти 190 тысяч
Пенсионерке позвонил "содтрудник банка". Фото: Pixabay

В Колпинском районе Петербурга пожилая жительница стала жертвой мошенников. Женщина отдала неизвестным почти 190 тыс. рублей.

Инцидент произошел еще 6 июля. Женщина рассказала правоохранителям, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Собеседник заявил, что с ее банковских карточек «Тинькофф» и ПАО «Банк Санкт-Петербург» кто-то пытается снять деньги и положить их на другой счет.

Как стало известно gazeta.spb.ru, доверчивая горожанка послушалась «сотрудника» и перевела на другой счет 189 320 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доверчивая пенсионерка отдала «банковским мошенникам» 3 млн рублей. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка ВТБ.

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