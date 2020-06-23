Доверчивая пенсионерка отдала «банковским мошенникам» 3 млн рублей

Пожилая жительница Кировского района Петербурга попалась на «удочку» мошенников и осталась без сбережений

Как стало известно gazeta.spb.ru, 22 июня в полицию обратилась 67-летняя петербурженка, проживающая в доме №29 по Дачному проспекту. Она рассказала правоохранителям, что стала жертвой «банковских мошенников».

По ее словам, 11 мая ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка ВТБ. Он сообщил ей, что кто-то пытался похитить ее деньги с банковской карты, и для сохранности сбережений ей необходимо заблокировать счет и перевести деньги на банковские счета, которые он ей сообщит.

Пенсионерка поверила злоумышленнику и перевела ему 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали двух банковских мошенников.