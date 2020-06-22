В Петербурге задержали двух банковских мошенников

В Центральном районе Петербурга задержали двоих уроженцев одного из сопредельных государств, которые подозреваются в мошенничестве.

Двое мужчин пришли в банк на улице Чайковского и попытались снять денежные средства со счета. Но счет был заблокирован после того, как житель города Кемерово обратился в полицию и сообщил о том, что мошенники обманным путем перевели на данный счет его денежные средства в размере 98 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники банка, получив информацию о том, что они пытаются снять данную сумму с заблокированного счета, сразу же нажали кнопку тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии задержали на месте происшествия двоих мужчин. Их передали в отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что проживающая в центре Петербурга 80-летняя женщина сообщила, что кто-то украл с ее банковского счета 100 тысяч рублей. По ее словам, это произошло еще 19 февраля.