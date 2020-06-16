Банковские мошенники оставили четырех петербургских пенсионеров без сбережений

За минувший день полиция Петербурга приняла заявления о мошенничестве от четырех пожилых местных жителей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 61-летняя пенсионерка из Красносельского района рассказала полиции, что 2 июня ей позвонил «работник службы безопасности» из банка «ВТБ». Пенсионерка доверилась мошенникам и назвала данные банковской карты. В результате с ее карты списали 175 тысяч рублей.

Проживающая в центре Петербурга 80-летняя женщина сообщила, что кто-то украл с ее банковского счета 100 тысяч рублей. По ее словам, это произошло еще 19 февраля. Сперва она пошла разбираться в Сбербанк, и только 11 июня обратилась в полицию.

69-летняя жительница Приморского района обнаружила 15 июня, что 10 июня с ее счета перевели 16 тысяч рублей на счет незнакомца.

А в Красногвардейском районе злоумышленники украли 148 тысяч рублей с карты 80-летней женщины, которая сама сообщили данные карты позвонившим мошенникам.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выявили группу мошенников, которые выманивали деньги под предлогом трудоустройства.