В Петербурге выявили группу мошенников, которые выманивали деньги под предлогом трудоустройства

Обыск в офисе организации на Невском проспекте показал наличие бланков медицинских книжек, печати, финансовую документацию и другие доказательства деятельности "фирмы". Фото: pixabay.com

Обыск в офисе организации на Невском проспекте показал наличие бланков медицинских книжек, печати, финансовую документацию и другие доказательства деятельности "фирмы". Фото: pixabay.com

В Центральном районе Северной столицы выявили группу мошенников, обманувших десятки человек, которые пытались устроиться на работу.

Преступники действовали по невероятно простой схеме: предлагали вакансии петербуржцам, действуя от имени реально существующей организации. В ходе собеседования потенциальным работникам объясняли, что для трудоустройства необходима медицинская книжка и, «не отходя от кассы», предлагали оформить её «в серую», за 2,5 тысячи рублей.

Получив от доверчивых граждан необходимую сумму, мошенники предлагали зайти позже, забрать готовую медкнижку и сразу трудоустроиться. К сожалению, потерпевшие оставались и без денег, и без работы, и без медицинской книжки. Пострадавших от рук злоумышленников оказалось более десяти человек. По подозрению в мошенничестве задержаны двое мужчин, 33 и 32 лет, а также 30-летняя женщина.

Возбуждено уголовное дело. Самый старший подозреваемый отправлен под домашний арест, остальные отпущены под подписку о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Гатчины стала жертвой мошенников, купив поддельную шубу.