Стала известна дата открытия ТЦ «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»

Оба торговых центра «Мега» в Ленобласти возобновляют работы 27 июля, сообщили в региональном оперштабе.

Торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас», расположенные на границе Ленобласти и Петербурга, открываются 27 июля после долгого перерыва из-за ограничений по коронавирусу. Такое решение приняли власти Ленобласти совместно с руководством ТЦ и Роспотребнадзором.

Торговые центры начнут работать с некоторыми ограничениями: посетителям будут измерять температуру на входе, а также следить за тем, чтобы все были в защитных масках. Количество покупателей будет ограничено.

Вместе с тем, руководство решило подождать с открытием кинотеатров и детских игровых площадок, а фудкорты будут работать только на вынос.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный попробует убедить Роспотребнадзор открыть ТЦ.