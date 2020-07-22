Стала известна дата открытия ТЦ «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»

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Торговый центр "Мега Дыбенко". Фото: google maps

Оба торговых центра «Мега» в Ленобласти возобновляют работы 27 июля, сообщили в региональном оперштабе.

Торговые центры «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас», расположенные на границе Ленобласти и Петербурга, открываются 27 июля после долгого перерыва из-за ограничений по коронавирусу. Такое решение приняли власти Ленобласти совместно с руководством ТЦ и Роспотребнадзором.

Торговые центры начнут работать с некоторыми ограничениями: посетителям будут измерять температуру на входе, а также следить за тем, чтобы все были в защитных масках. Количество покупателей будет ограничено.

Вместе с тем, руководство решило подождать с открытием кинотеатров и детских игровых площадок, а фудкорты будут работать только на вынос.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный попробует убедить Роспотребнадзор открыть ТЦ.

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