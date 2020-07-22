Московский «Спартак» намерен предложил контракт Кокорину

Действие контракта российского нападающего Александра Кокорина с петербургским «Зенитом» подходит к концу.

Сейчас 29-летний футболист выступает на правах аренды за футбольный клуб «Сочи», который, кстати, также хочет предложить ему полноценное сотрудничество.

Проявил интерес к игроку и «Спартак». Представители клуба уже в ближайшее время хотят сделать Кокорину заманчивое предложение. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, за сине-бело-голубых футболист играет с 2016 года. Он поучаствовал в 92 матчах и забил 34 гола.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названа сумма, которую Кокорин хочет заработать при переходе в «Зенит». Спортсмен хочет получить за игры в своем будущем клубе не менее 10 миллионов евро ща 3 игровых сезона. Пока что, вопрос о переходе остается открытым. Свои соглашения нападающему также предложили «Динамо» и «Рубин»