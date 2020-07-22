Названа сумма, которую Кокорин хочет заработать при переходе в «Зенит»

Названа сумма, которую Кокорин хочет заработать при переходе в &#171;Зенит&#187;
В текущем сезоне РПЛ нападающий провел 10 матчей и забил 7 мячей. Фото: @kokorin9

Форвард футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал, сколько рассчитывает получить при переходе в другой клуб, к примеру, в петербургский «Зенит».

Российский нападающий хочет заработать десять миллионов евро за три сезона в своем будущем клубе. Об этом сообщает YouTube-канал «Футбольный Биги».

Контракт спортсмена с сине-бело-голубыми заканчивается в 2020 году. Пока он играет в «Сочи» на правах аренды. За клуб он отыграл в РПЛ десять матчей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кокорин назвал условие «Зениту», при удовлетворении которого он подпишет новый контракт.

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"Зенит" александр кокорин спорт


 

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