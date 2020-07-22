Заводы по обращению с отходами в Ленобласти начнут строить в 2021 году

В следующем году в Ленинградской области начнется строительство трех мусороперерабатывающих заводов.

Как рассказал телеканалу «ЛенТВ24» зампред правительства Ленобласти по безопасности Михаил Ильин, договоренности с подрядчиками будут заключены после обсуждения с экологическим советом, до конца этого года. По его словам, строительство начнется в начале 2021 года.

«Они будут построены под ключ, каждый из них — мощностью 320 тысяч тонн в год с возможностью увеличения данной мощности», — говорит Ильин.

Михаил Ильин также рассказал, что сейчас в экологическом совете губернатора обсуждаются технологии мусоросжигания, которые хотят искоренить в течение ближайших лет. По его словам, рабочая группа выберет наиболее эффективные технологии.

«В регионе будет осуществлено строительство трех заводов, на которых не будет вырабатываться так называемых «хвостов», то есть без остатков», -подчеркнул зампред правительства региона по безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мусорные полигоны могут исчезнуть из Ленобласти через 3 года.