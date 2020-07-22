«Зенит» завершил чемпионат волевой победой над «Ростовом»

Петербургский «Зенит» на выезде одержал волевую победу над «Ростовом» в заключительном 30 туре Российской Премьер-лиги. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

Встреча прошла в Ростове-на-Дону. Ростовчане открыли счет на 18-й минуте матча, однако 72-й минуте «Зенит» восстановил равновесие, а спустя три минуты «Зенит» вышел вперед, благодаря голу Азмуна.

Забитыми голами отметились Эмилиано Ригони (72-я минута) и Сердар Азмун (75-я). В составе «Ростова» отличился Бактиер Зайнутдинов (18-я минута).

«Зенит», досрочно ставший чемпионом, набрал 72 очка в сезоне-2019/20. Напомним, команда Сергея Семака оформила чемпионство за четыре тура до конца турнира.

В субботу, 25 июля, «Зенит» ждет еще один матч. В финале Кубка России сине-бело голубые встретятся с «Химками».

Ранее сообщалось о том, что действие контракта российского нападающего Александра Кокорина с петербургским «Зенитом» подходит к концу.