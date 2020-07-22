Семак прокомментировал матч с «Ростовом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги матча 30-го тура Тинькофф — РПЛ с «Ростовом».

«Хорошая игра была по качеству. Очень неплохо начали. Выбил немножко из колеи гол после рикошета. После пропущенного мяча не хватало нам остроты в атаке, хотя контролировали мяч неплохо. Во втором тайме смогли все-таки забить и один, и второй мяч, добиться волевой победы» — отметин главный тренер.

Наставник «Зенита» добавил, что сейчас команда должна набраться сил, ведь впереди финал Кубка России.

Петербургский «Зенит» на выезде одержал волевую победу над «Ростовом» в заключительном 30 туре Российской Премьер-лиги. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Встреча прошла в Ростове-на-Дону. Ростовчане открыли счет на 18-й минуте матча, однако 72-й минуте «Зенит» восстановил равновесие, а спустя три минуты «Зенит» вышел вперед, благодаря голу Азмуна.

«Зенит», досрочно ставший чемпионом, набрал 72 очка в сезоне-2019/20. Напомним, команда Сергея Семака оформила чемпионство за четыре тура до конца турнира.

В субботу, 25 июля, «Зенит» ждет еще один матч. В финале Кубка России сине-бело голубые встретятся с «Химками».

Ранее сообщалось о том, что действие контракта российского нападающего Александра Кокорина с петербургским «Зенитом» подходит к концу.