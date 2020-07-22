На Неве тушили внезапно вспыхнувший катер

На Неве тушили внезапно вспыхнувший катер
Никто не пострадал. Фото: группа "ДТП и ЧП Петербурга" в соцсети "ВКонтакте"

На место прибыли спасатели, которые приступили к ликвидации возгорания.

Об этом стало известно вечером 22 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось в пригороде Северной столицы на Неве. Там внезапно вспыхнул небольшой катер, на котором находились люди. На место прибыли спасатели, они помогли пассажирам выбраться. Свидетели инцидента снимали происходящее на камеру – они уверяют, что никто не пострадал. Отмечается, что катер спасти не удалось, он полностью сгорел. В результате пожара все остались живы – люди отделались испугом.

Не уточняется, что стало причиной возгорания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Морской набережной перевернулась лодка с людьми. В настоящей момент плавательное средство отгоняют к берегу. Обстоятельства случившегося выясняются. Количество пострадавших уточняется.

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