У Морской набережной перевернулась лодка с людьми

У Морской набережной перевернулась лодка с людьми
Река Нева. Фото: Мойка78/ Николай Овсянников

Плавательное средство с людьми на борту перевернулось сегодня, 22 июля.

Происшествие произошло в районе Петровского фарватера, находящегося в устье Малой Невы и Малой Невки прямо под Западным скоростным диаметром. Люди, находившиеся в лодке, оказались в холодных водах Невы.

Позднее ЧП прокомментировали в главном управлении МЧС России по Петербургу. После того, как в 13:30 у Морской Набережной перевернулась лодка, спасателями, отправившимся на место событий, был найден один человек.

В настоящей момент плавательное средство отгоняют к берегу. Обстоятельства случившегося выясняются. Количество пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на набережной Грибоедова речной трамвай протаранил четыре прогулочных корабля.

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У Морской набережной перевернулась лодка с людьми