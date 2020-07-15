На набережной Грибоедова речной трамвай протаранил четыре прогулочных корабля

На канале Грибоедова речной трамвай повредил несколько судов во время самостоятельного прохода в сторону Невского проспекта.

Инцидент произошел сегодня ночью, 15 июля, напротив дома №22. Как сообщает портал 78.ru, речной трамвай отвязался и повредил четыре прогулочных корабля. По предварительным данным, в момент столкновения водитель судна находился в нетрезвом виде.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о дорожно-транспортном происшествии с «перевертышем» в Невском районе города. Один водитель не проявил внимательность, из-за чего второй оказался на боку. На место прибыли медики, спасатели и инспекторы ДПС.