На набережной Грибоедова речной трамвай протаранил четыре прогулочных корабля

На набережной Грибоедова речной трамвай протаранил четыре прогулочных корабля
Судно сталкивалось с другими кораблями, пришвартованными вдоль набережной. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На канале Грибоедова речной трамвай повредил несколько судов во время самостоятельного прохода в сторону Невского проспекта.

Инцидент произошел сегодня ночью, 15 июля, напротив дома №22. Как сообщает портал 78.ru, речной трамвай отвязался и повредил четыре прогулочных корабля. По предварительным данным, в момент столкновения водитель судна находился в нетрезвом виде.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о дорожно-транспортном происшествии с «перевертышем» в Невском районе города. Один водитель не проявил внимательность, из-за чего второй оказался на боку. На место прибыли медики, спасатели и инспекторы ДПС.

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новости спб. проверка происшествия


 

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