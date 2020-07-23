В Гатчинском районе гараж полыхал на 200 «квадратах»

В Гатчинском районе гараж полыхал на 200 &#171;квадратах&#187;
Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Гатчинском районе Ленобласти спасатели тушили гараж. Сотрудники пожарной части боролись с огнем чуть больше часа.

Возгорание случилось в ночь на четверг, 23 июля, в поселке Войсковицы. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 2:12. На место незамедлительно выехали восемь сотрудников.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, площадь пожара составила 200 квадратных метров. В 3:20 огонь был полностью потушен.

Причины появления огня выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей дома на проспекте Королева разбудил ночной пожар в бистро с шавермой. Они вышли на улицу и наблюдали за работой спасателей.

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ГУ МЧС России по Ленобласти пожар происшествия


 

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