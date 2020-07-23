Жителей дома на проспекте Королева разбудил ночной пожар в бистро с шавермой

В Приморском районе Северной столицы произошел пожар на первом этаже жилого дома. Огонь охватил бистро с шавермой.

Возгорание случилось в ночь на четверг, 23 июля, в доме №61 на проспекте Королева. Фотографиями горящего заведения очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что на месте работали сотрудники пожарно-спасательной части. Многие жильцы дома, где случился пожар, вышли на улицу.

Другие подробности не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в деревне Ольховка частный дом горел на 100 «квадратах». Спасатели боролись с пламенем чуть меньше часа.