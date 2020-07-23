В Гатчинском районе под утро вспыхнул сарай

В Гатчинском районе Ленобласти спасатели тушили полыхающий сарай. На месте работали восемь сотрудников.

Возгорание случилось в четверг, 23 июля, в поселке Тайцы. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 03:07. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, огнеборцы тушили пламя менее часа. В 03:56 пожар был полностью потушен.

Другие подробности случившегося не приводятся. Причины появления огня выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об еще одном пожаре в Гатчинском районе. Восемь сотрудников МЧС тушили горящий гараж на 200 «квадратах».