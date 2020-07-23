Молодой разбойник сбежал из «Ленты» с 7 бутылками водки

Из гипермаркета «Лента» на Московском шоссе в Шушарах похитили семь бутылок водки и рюкзак для ноутбука. Скрыться из магазина злоумышленнику удалось с помощью ножа.

Мужчина пришел в магазин вечером 18 июля. Водку и рюкзак он рассчитывал пронести через кассовую зону, но был замечен. Когда охранник попытался его задержать, мужчина достал нож и убежал.

Подозреваемого задержали вечером 22 июля. Им оказался 21-летний мужчина, который ранее был судим за покушение на кражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области мужчина и женщина напали на один из сетевых магазинов и несколько раз выстрелили в сотрудников из пневматики. Целью их была водка «Финский лед».