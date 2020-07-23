В Петербурге четверо с пистолетами напали на приют и взяли по щенку

В Петербурге четверо с пистолетами напали на приют и взяли по щенку
Неизвестные забрали четырех щенков. Фото: pixabay

В Петербурге полицейские расследуют похищение четырех щенков из питомника. Злоумышленники были вооружены, а лицо закрыли масками.

Преступный инцидент произошел ночью во вторник, 21 июля, в питомнике «Доброе Сердце Собаки» на улице Горбунова, 6. На следующий день в полицию обратилась 25-летняя девушка. Она рассказала, что четверо неизвестных забрали четырех щенков немецкой овчарки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница добавила, что три женщины и мужчина угрожали предметами, похожими на пистолет.

Уголовное дело планируется возбудить, когда в Петербург вернется хозяин собак.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое южан в Новогорелово похитили мужчину, затолкав его в каршеринг. Мужчина, который стал свидетелем похищения, описал внешность похитителей: кавказский тип лица, около 35-40 лет, среднее телосложение, рост 170-175 см, темные волосы, были в защитных масках.

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В Петербурге четверо с пистолетами напали на приют и взяли по щенку
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