В Ленобласти мужчина обчистил мобильный банк и вернул телефон владельцу

В Ленобласти мужчина обчистил мобильный банк и вернул телефон владельцу
Мужчина осуществил перевод, используя мобильное приложение банка. Фото: pixabay

В Кингисеппском районе Ленобласти правоохранители задержали подозреваемого в грабеже. Он отобрал мобильник у прохожего, но после перевода денег решил вернуть.

Преступный инцидент произошел в ночь на вторник, 21 июля, у дома №21 по проспекту Карла Маркса. В отдел полиции обратился 27-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный, применив физическую силу, отобрал у него мобильный телефон, но позже вернул.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, заявитель добавил, что злоумышленник, используя мобильный банк, успел перевести 2 699 рублей.

К вечеру полицейские задержали неработающего молодого мужчину 23 лет. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемому назначена подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге четверо с пистолетами напали на приют и взяли по щенку.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жительница Гатчины зарезала сожителя своей матери
Пожилая петербурженка перевела «банковским мошенникам» 1,3 миллиона
В ТРК «Гранд Каньон» нашли труп с пробитой головой
В Ленобласти мужчина обчистил мобильный банк и вернул телефон владельцу
Участника ОПГ судят в Петербурге за обнал с доходом 200 миллионов
Анонимы «заминировали» пять больниц Петербурга
В Петербурге четверо с пистолетами напали на приют и взяли по щенку
Молодой разбойник сбежал из «Ленты» с 7 бутылками водки