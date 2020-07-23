В Ленобласти мужчина обчистил мобильный банк и вернул телефон владельцу

В Кингисеппском районе Ленобласти правоохранители задержали подозреваемого в грабеже. Он отобрал мобильник у прохожего, но после перевода денег решил вернуть.

Преступный инцидент произошел в ночь на вторник, 21 июля, у дома №21 по проспекту Карла Маркса. В отдел полиции обратился 27-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный, применив физическую силу, отобрал у него мобильный телефон, но позже вернул.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, заявитель добавил, что злоумышленник, используя мобильный банк, успел перевести 2 699 рублей.

К вечеру полицейские задержали неработающего молодого мужчину 23 лет. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемому назначена подписка о невыезде.

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