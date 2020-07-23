В Петербурге 7 мужчин и 12 женщин умерли от коронавируса

В Петербурге еще 19 человек признали жертвами коронавируса нового типа. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Петербурга 23 июля.

От коронавируса умерли семь мужчин в возрасте от 47 лет до 91 года и 12 женщин в возрасте от 73 до 94 лет. Пациенты скончались в мае, июне и июле, но причины их смерти установлены только сейчас.

«Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19», — рассказали в пресс-службе комитета.

Умершие имели хронические заболевания, которые осложнили течение коронавируса. В их числе кардиосклероз, атеросклероз, гипертоническая болезнь, обструктивная болезнь легких, ишемия мозга и онкологическое заболевание.

С начала пандемии в городе скончался 1 тыс. 881 зараженный. Заболело 30 тыс. 100 человек (+184 за сутки), выздоровело 22 тыс. 714 (+101).

В России за сутки подтверждено 147 смертей от коронавируса. Лидером по числу умерших вновь стал Петербург, следом расположилась Москва. В столице скончалось 14 человек, в Иркутской области — 12, в Пермском крае — 10, в Красноярском крае и Амурской области — по 9, в Ростовской и Новосибирской областях по 9.

За весь период от коронавируса в России умерли 12 тыс. 892 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Петербурге 18 тыс. 348 человек прошли обследование на коронавирус нового типа.