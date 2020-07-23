Массовое тестирование на антитела к COVID-19 проведут в Ленобласти

Для жителей Ленинградской области организуют массовую проверку на наличие антител к коронавирусу в организме. Проверки начнутся в августе.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко заявил на заседании областного правительства, что власти решили провести массовое тестирование на антитела к COVID-19, чтобы выяснить, какой уровень иммунитета у максимального числа местных жителей.

Планируется, что тесты будут проводить во всех районах 47 региона. Для этого в населенных пунктах поставят мобильные амбулатории. О том, будет ли обследование бесплатным, пока не сообщается. Ленинградцев начнут проверять перед началом учебного года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав готовится к выпуску вакцины от коронавируса. Ни у кого из испытуемых не случилось побочных эффектов и у каждого появился иммунный ответ.