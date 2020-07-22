Минздрав готовится к выпуску вакцины от коронавируса

Правда, защититься от болезни получится лишь при соблюдений особых условий.

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал об эффективности и безопасности препарата, разработанного российскими специалистами. Это подтверждают клинические исследования, которые успешно проводились на добровольцах. Ни у кого из испытуемых не случилось побочных эффектов и у каждого появился иммунный ответ.

Мурашко рассказал, что идет подготовка выпуска вакцины, но это станет возможным с некоторыми нюансами. Все данные о прививках и реакциях на них будут собираться. Это необходимо для уточнения эффекта и подтверждения отсутствия негативных побочных явлений. Для этих целей запланировано задействовать электронные ресурсы, чтобы организовать наблюдения за людьми, которые пройдут вакцинацию. Об этом сообщают РИА-новости.

Мурашко отметил, что вакцинация должна осуществляться в лабораторно-поликлинических подразделениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпидемиолог назвал срок окончания пандемии коронавируса.