Минздрав готовится к выпуску вакцины от коронавируса

Минздрав готовится к выпуску вакцины от коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: minzdrav.gov.ru

Правда, защититься от болезни получится лишь при соблюдений особых условий.

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал об эффективности и безопасности препарата, разработанного российскими специалистами. Это подтверждают клинические исследования, которые успешно проводились на добровольцах. Ни у кого из испытуемых не случилось побочных эффектов и у каждого появился иммунный ответ.

Мурашко рассказал, что идет подготовка выпуска вакцины, но это станет возможным с некоторыми нюансами. Все данные о прививках и реакциях на них будут собираться. Это необходимо для уточнения эффекта и подтверждения отсутствия негативных побочных явлений. Для этих целей запланировано задействовать электронные ресурсы, чтобы организовать наблюдения за людьми, которые пройдут вакцинацию. Об этом сообщают РИА-новости.

Мурашко отметил, что вакцинация должна осуществляться в лабораторно-поликлинических подразделениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпидемиолог назвал срок окончания пандемии коронавируса.

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