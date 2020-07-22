Эпидемиолог назвал срок окончания пандемии коронавируса

Эпидемиолог назвал срок окончания пандемии коронавируса
В России ежедневно фиксируется около 6 тыс. заболевших и серьезного суточного прироста не ожидается. Фото: pixabay

Пандемия коронавируса в России не закончится до конца текущего года. Такое заявление сделал советник директора центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения заявляет, что пик инфекции нового типа в мире еще не пройден. Ученый отметил, что открытие границ на фоне сложной эпидемиологической ситуации может привести к новым сезонным всплескам, поэтому в этом году не стоит ожидать окончания эпидемии.

Малеев также подчеркнул, что в настоящее время сложно спрогнозировать вторую волну коронавируса. Сейчас, по его словам, в России ежедневно фиксируется около 6 тыс. заболевших и серьезного суточного прироста не ожидается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, можно ли подхватить коронавирус на пляже. Россиян призвали не забывать про собственную безопасность во время отдыха.

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