Эпидемиолог назвал срок окончания пандемии коронавируса

В России ежедневно фиксируется около 6 тыс. заболевших и серьезного суточного прироста не ожидается. Фото: pixabay

В России ежедневно фиксируется около 6 тыс. заболевших и серьезного суточного прироста не ожидается. Фото: pixabay

Пандемия коронавируса в России не закончится до конца текущего года. Такое заявление сделал советник директора центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения заявляет, что пик инфекции нового типа в мире еще не пройден. Ученый отметил, что открытие границ на фоне сложной эпидемиологической ситуации может привести к новым сезонным всплескам, поэтому в этом году не стоит ожидать окончания эпидемии.

Малеев также подчеркнул, что в настоящее время сложно спрогнозировать вторую волну коронавируса. Сейчас, по его словам, в России ежедневно фиксируется около 6 тыс. заболевших и серьезного суточного прироста не ожидается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, можно ли подхватить коронавирус на пляже. Россиян призвали не забывать про собственную безопасность во время отдыха.