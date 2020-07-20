Вирусолог рассказал, можно ли заразиться COVID-19 на пляже

В облачную погоду, даже если на улице жарко, риск инфицирования значительно повышается. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В облачную погоду, даже если на улице жарко, риск инфицирования значительно повышается. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Специалисты оценил вероятность подцепить коронавирус на пляже и призвал россиян не забывать про собственную безопасность во время отдыха.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на доцента кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского Владимира Оберемока. По словам вирусолога, во время жары ультрафиолет уничтожает вирусные частицы, витающие в отпуске, меньше, чем за минуту.

«Если на пляже больной человек не будет находиться очень близко с вами и контактировать, то шансы заболеть крайне малы», — сказал специалист.

Оберемок также добавил, что в облачную погоду, даже если на улице жарко, риск инфицирования значительно повышается. По этой причине не стоит пренебрегать мерами профилактики.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач заявил, что вспышка гриппа сделает коронавирус опаснее.