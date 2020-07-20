Врач заявил, что вспышка гриппа сделает коронавирус опаснее

В НИИ им. Пастера рассказали, какую опасность повлечет за собой одновременное заболевание сезонным гриппом и коронавирусом.

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, академик РАН Арег Тотолян рассказал, что у человека могут развиться осложнения со стороны дыхательной системы, если он заболеет гриппом и коронавирусом одновременно, сообщает ТАСС.

Специалисты предполагают, что заболевшему грозит пневмония, поскольку оба заболевания в первую очередь «атакуют» бронхи. Тотолян добавил, что речи о том, что коронавирус станет сезонным заболеванием, пока не идет. Дело в том, что для этого ковид должен быстро мутировать, однако этого не происходит.

Тотолян отметил, что далее все будет зависеть о стойкости и длительности выработанного иммунитета.

«Если, например, уровень антител будет стойким два года, это уже проще. Но пока не пройдут эти два года, говорить об этом преждевременно, надо наблюдать, причем одну и ту же выборку», — говорит специалист.

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