На торгах по благоустройству в Петербурге выявили картель

Санкт-Петербургское УФАС России выявило картель на торгах по благоустройству. В сговор вступили пять компаний: ООО «СМЭУ-5», ООО «Квалитет», ООО «Дельтабалт+», ООО «Фортуна» и ООО «Илатан».

Информацию о картель в УФАС передала прокуратура Курортного района. Проверка подтвердила признаки сговора. Установлено, что организации в 2017-2019 приняли участие в 21 закупке на выполнение работ по благоустройству.

«Общая сумма начальных максимальных цен контрактов (НМЦК) составила 147 млн. руб», — отметили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Расследование показало, что начальная сумма на торгах была снижена на не более 1%. Организации вели совместную деятельность и участвовали в закупках с одного IP-адреса.

В течение года нарушители будут оштрафованы. Материалы УФАС переданы в Главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС выявила возможный музыкальный картель в Петербурге.