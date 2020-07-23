Кремль пока не готов оценить работу Дегтярева в Хабаровском крае

Кремль пока не готов оценить работу Дегтярева в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Фото: khabkrai.ru

Для того чтобы дать оценки работе Михаила Дегтярева на посту врио губернатора Хабаровского края должно пройти какое-то время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков добавил, что в Хабаровском крае накопилось много оперативных дел, которые необходимо срочно решить. Задачи связаны с функционированием хозяйства и экономики региона. Именно их решением сейчас занимается Дегтярев.

«От общения с гражданами никто не отказывается. Дегтярев всего несколько дней работает в регионе», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Михаил Дегтярев сменил на посту Сергея Фургала, отправленного в отставку в связи с утратой доверия. Фургал арестован по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Хабаровске возобновились акции в поддержку Сергея Фургала. Несогласованные протесты проходят в городе с 11 июля.

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