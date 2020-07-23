Фотограф из Петербурга победил в конкурсе снимков на iPhone

Петербургский фотограф Артем Барышев стал победителем в конкурсе iPhone Photography Awards 2020, в котором участники делали снимки на смартфон.

Участие в конкурсе приняли тысячи фотографов со всего мира, рассказали в пресс-службе конкурса. Однако организаторы выбрали лишь несколько десятков победителей. Первое место в номинации «Фотограф года» стал 32-летний Артем Барышев, родившийся в Белоруссии. Сейчас он живет в Северной столице.

Мужчина выиграл в конкурсе со снимком мужчины, который красит забор. Голубые полосы на белом заборе практически сливаются с цветом неба. Кадр был сделан во время путешествия по Индии.

Артем рассказал, что любовь к фотографии ему привил отец.

«Он показал мне, как фотография рождается в самой темной комнате в нашей маленькой квартире», — говорит фотограф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге определили финалистов конкурса на памятник врачам-борцам с коронавирусом. Отметим, что конкурс стартовал более двух месяцев назад, еще 17 апреля