В Ленобласти подыскивают площадки под мусороперерабатывающие заводы

Зампредседателя правительства Ленобласти по безопасности Михаил Ильин начал инспектировать областные полигоны, чтобы найти площадки для строительства заводов по переработке мусора.

Как сообщает телеканал «ЛенТВ24», с 23 июля по поручение губернатора Александра Дрозденко в Ленобласти начался объезд полигонов, находящихся в управлении регионального оператора по обращению с отходами.

Сегодня площадки инспектировали Михаил Ильин и и.о. начальника регионального управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексей Пименов.

«Алексей Андреевич уточняет как идет на данном полигоне реконструкция. Одновременно с этим решили встретиться с возможным поставщиком оборудования и технологий, которые мы собираемся применять на одном из строящихся заводов» — заявил Ильин.

Поставщик оборудования передал Ильину соответствующие документы, которые впоследствии направят в экологический совет.

Стоит отметить, что финский технологический проект по строительству завода по переработке отходов на отечественном рынке представляет компания SETCleanTech.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заводы по обращению с отходами в Ленобласти начнут строить в 2021 году.