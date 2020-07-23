Петербургские учителя могут попасть под волну сокращений

В начале августа вице-губернаторы Евгений Елин и Эдуард Батанов покажут градоначальнику Петербурга подробный план кадровой реформы в бюджетной сфере.

Причиной для этого послужил пост во «ВКонтакте» губернатора Северной столицы Александра Беглова, из которого стало ясно, что трудовые коллективы в органах власти региона, а также в других бюджетных учреждениях города, ожидают сокращения.

Это значит, что сокращения могут коснуться и таких бюджетных структур, как образовательные учреждения, например, школ.

Исходя из слов Беглова, такое решение мотивировано расходами на систему здравоохранения, которые сильно выросли в период распространения новой коронавирусной инфекции. По мнению губернатора, кадровая реформа позволит сэкономить бюджетный фонд, формирующийся преимущественно из налогов петербуржцев.

Северная столица традиционно считается культурным центром страны. В городе можно получить среднее и высшее образование. Однако уже через две недели Елин и Батанов представят план по уменьшению численности бюджетников, который может затронуть и учебные заведения. Тем более, что руководство города не давало никаких гарантий, что учителя не попадут под «зачистку».

Примечательно, что перед выборами губернатора в 2019 году Беглов пообещал учителям надбавки в размере 5 тысяч рублей за классное руководство.

Однако, столкнувшись с проблемой коронавируса, педагогам грозит не улучшение материального вознаграждения, а волна сокращений. Это может серьезно ухудшить не только образовательный статус Петербурга, но ситуацию с трудоустройством.

Уместно будет вспомнить «яркое» выступление губернатора перед началом учебного года в 2019 году. Именно тогда глава города пообещал повышение заработной платы учителям, а свое понимание их проблем выразил при помощи анекдота про «золотую рыбку»: «Как-то золотая рыбка спрашивает у учительницы, чего она желает. Та сказала: «Сделай мне такие программы, которые будут с учетом гос, фгос, овз, вд и ууд». И ответила ей золотая рыбка: «Жарь!».

При этом еще в апреле того же года губернатор обнадежил преподавателей, сказав, что доведет зарплаты учителей до уровня, указанного в «майских указах» президента РФ. Как отметил сам Беглов, это не удалось сделать сразу после назначения из-за принятого при предыдущем главе Петербурга бюджета. Тем не менее, после формирования бюджета ситуация не изменилась. Бюджетники получают по-прежнему 7-10% процентов от положенных им выплат.