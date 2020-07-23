Власти Петербурга рассказали о планах введения платного въезда в центр

Разговоры о том, что главные городские улицы могут стать свободными от любых транспортных средств, ведутся уже какое-то время.

Начальник отдела перспективного развития Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Алексей Степичев во время проведения вебинара «Транспорт и туризм. Едем в отпуск» сообщил, что идея о введении платы на въезд в центр для автомобилистов до сих пор находится в планах у правительства.

Однако, позднее председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин прокомментировал данное сообщение. Он уточнил, что сейчас этим заниматься не будут, так как в приоритете находятся другие вещи.

По словам Левакина, упор в настоящее время необходимо сделать на развитие платных парковок и контроль соблюдения правил ПДД. Для этого планируется установить больше камер, фиксирующих нарушения. Поэтому, в данный момент говорить о введение платного въезда не целесообразно, обсуждают совершенно другие вопросы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что платная парковка в Петербурге может начать полноценную работу.