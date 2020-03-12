Платная парковка в Петербурге может начать полноценную работу

Платная парковка в Петербурге может начать полноценную работу
Сейчас зона платной парковки в Петербурге распространяется на дороги Невского, Лиговского проспектов, Кирочной улицы и набережной реки Фонтанки. Фото: pixabay.com

С 12 марта Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» (ГЦУП) будут взаимодействовать с ГИБДД.

Это изменение обеспечит полноценную работу платной парковки, невозможную раньше. Поскольку у властей Петербурга не было прав обмениваться личными данными нарушителей с полицией, все, кто не платил за парковку, уходили от штрафов. Теперь ситуация изменится, пишет «Коммерсантъ».

Поправки в КоАП пытались внести еще с 2017 года, однако проект оставался без продвижения, пока его не взял под личный контроль губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилисты Петербурга не смогут обжаловать штраф, в случае нарушения правил оплаты парковки. При этом в Москве подобная система качественно отлажена.

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