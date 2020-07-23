В пятницу в Петербурге пройдут дожди

Завтра, выходя из дома, стоит захватить с собой зонт или дождевик. Фото: Baltphoto

Завтра, выходя из дома, стоит захватить с собой зонт или дождевик. Фото: Baltphoto

В город вновь приходят осадки и похолодание. Остается надеяться, что предстоящий август еще порадует жителей Северной столицы солнечными деньками и ясным небом. А пока, стоит не забывать брать на прогулку зонт.

Завтра, 24 июля, на территории города на Неве пройдут кратковременные дожди. Осадки прольются и ночью, но значительными не будут. В течение дня подуют юго-западный и южный ветра. Ночью столбик термометра примет максимальное значение в +13 градусов. Днем температура будет варьироваться в значениях от +18 до +20. Давление же незначительно повысит свой показатель. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В субботу, 25 июля, также пройдет дождь и станет уже попрохладнее. Температура достигнет +18 градусов.

В воскресенье, 26 июля, осадков также избежать не придется, но в город вернется тепло. Воздух прогреется до +23.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода в августе.