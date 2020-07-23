Группа Gorillaz опубликовала новый клип на песню Pac-Man

Известная британская виртуальная группа порадовала своих фанатов обновлением на своем Youtube-канале.

Участники группы Gorillaz продуктивно работают в период пандемии коронавирусной инфекции. Клип на песню «Pac-Man» был опубликован на видеохостинге Youtube 20 июля.

Отметим, что в записи одноименной песни принял участие рэпер ScHoolboy Q. Что касается видеоклипа, то его сюжет полностью совпадает с названием трека. Лидер группы предстает перед зрителями играющим в популярную игру «Pac-Man».

Песня стала пятой с предстоящего альбома «Song Machine». Группа сообщила о том, что собирается выпустить новый сборник еще в январе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что клип Little Big набрал рекордное число просмотров на YouTube-канале «Евровидения». Пусть поучаствовать в Евровидении в 2020 году у группы и не получилось, ничего не помешало установлению новых рекордов.