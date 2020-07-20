Клип Little Big набрал рекордное число просмотров на YouTube-канале «Евровидения»

Клип петербургской группы Little Big стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале песенного конкурса «Евровидение». Ролик набрал 133 млн просмотров.

Об этом рассказали на странице музыкального коллектива. Организаторы песенного конкурса также заявили о рекордном количестве просмотров у клипа на песню «Uno», с чем поздравили музыкантов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фронтмен Little Big приобрел Porsche Cayenne. Певец опубликовал видео с автосалона в своем аккаунте Instagram. Он нежно гладил машину, садился в салон и проверял, комфортны ли кожаные сидения, а также восхищался люком в крыше.