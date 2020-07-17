Фронтмен Little Big приобрел Porsche Cayenne

Бессменный лидер известной петербургской музыкальной группы Little Big решил порадовать себя дорогой покупкой.

Певец опубликовал видео в своем аккаунте Instagram. В нем он находится в автосалоне, где рассказывает, что приобрел себе Porsche Cayenne черного цвета стоимостью в 7 миллионов рублей. Видно, что Прусикин не может скрыть своей радости: он нежно гладит машину, садится в салон и проверяет, комфортны ли кожаные сидения, а также восхищается люком в крыше.

Подписал новый пост музыкант следующим образом: «Всё… Я вырос! Знакомьтесь, порш Антон. Мой первый Porsche!». Также он попросил своих фанатов поздравить его в комментариях. Поклонники разумеется это сделали, попутно отмечая, какие знаковые композиции группы помогли заработать ему на такую роскошную обновку.

Примечательно, что Прусикин купил автомобиль и для сына. Правда, пока лишь игрушечный. Комментаторы отметили, что теперь новым транспортным средством необходимо обеспечить и жену — Ирину Смелую.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что солистка Little Big рассказала о своем методе похудения.