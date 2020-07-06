«Ничего сложного»: солистка Little Big рассказала о своем методе похудения

Солистка петербургской рейв-группы Little Big Софья Таюрская рассказала, как ей удалось похудеть на самоизоляции.
В своем Instagram-аккаунте звезда рассказала, что ей поступает много вопросов на тему фигуры. Поклонники интересуются, как певице удается держать себя в форме.
Таюрская призналась, что уже год не поправляется. А за время карантина ей и вовсе удалось похудеть на 3-4 килограмма. Вокалистка заявила, что склонна к полноте, из-за чего постоянно контролирует свое питание.
«Ничего сложного в этом нет», — написала солистка под фото.
Она подчеркнула, что изучила свой организм путем проб и ошибок, а также не придерживается тайных диет. В комментариях многие подписчики попросили звезду поделиться своим рационом питания.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Little Big отказались отвечать на обвинения в плагиате.