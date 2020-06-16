Little Big отказались отвечать на обвинения в плагиате

Группа Little Big. Фото: кадр из клипа на песню Uno

Группа Little Big. Фото: кадр из клипа на песню Uno

Петербургская группа Little Big отказалась комментировать обвинения в плагиате. О том, что треки коллектива имеют сходство с песнями The Black Eyed Peas, рассказала тиктокерша Арина Ростовская (@arianross).

Девушка заметила общие черты в композициях и сообщила об этом в Tik Tok. По мнению блогерши, песня «Uno» напоминает сингл американских музыкантов «My hamps». Эта же песня имеет сходства с треком «Go bananas».

Ростовская также обратила внимание на похожесть «I’m Ok» и песни «Scream & Shout» рэпера will.i.am (лидер The black eyed peas) и Бритни Спирс.

Представители группы заявили, что отвечать на обвинения в плагиате не будут, пишет «РИА Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что клип Little Big на песню Uno набрал более 100 миллионов просмотров за два месяца. Организаторы «Евровидения» отметили, что клип стал самым быстро набирающим популярность за всю историю канала.