Клип Little Big преодолел рубеж в 100 млн просмотров

Организаторы «Евровидения» отметили, что клип на конкурсную песню стал самым быстро набирающим популярность за всю историю канала.

Об этом стало известно 21 мая. Обо всем сообщается на сайте организатора международного музыкального конкурса. Клип группы Little Big на песню Uno за два месяца набрал более 100 миллионов просмотров на канале «Евровидения». Отмечается, что такого организаторы конкурса еще не видели. К слову, это пятый видеоролик группы, который преодолел такой внушительный рубеж.

Сейчас клип находится на втором месте среди конкурсных песен, опубликованных на канале. Первое занимает песня певицы Нетты Барзилай, которая победила в 2018 году. Видео набрало 130 миллионов рублей, но у петербургского коллектива еще есть возможность обойти артистку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что клип Little Big на песню Hypnodancer вошел в топ-5 самых просматриваемых клипов мира. Причем в ролике используется отсылка к предыдущему клипу на песню Uno: якобы гангстер, находящийся в шуточном казино использует вместо настоящих карт колоду от настольной игры.