Клип Little Big на песню Hypnodancer вошел в топ-5 самых просматриваемых клипов мира

Клип Little Big на песню Hypnodancer вошел в топ-5 самых просматриваемых клипов мира
Клип повествует об "ограблении казино" при помощи гипнотического танца. Фото: YouTube/Little Big

Новый клип петербургской рейв-группы Little Big на трек Hypnodancer стал первым релизом после конкурсной песни Uno, написанной специально для «Евровидения-2020» и сразу же попал в чарты YouTube.

Клип стал одним из пяти самых просматриваемых видео на стриминговом сервисе по версии еженедельного международного чарта International YouTube Weekly Chart. С момента появления на YouTube, 8 мая, Hypnodancer набрал более 33 миллионов просмотров.

Причем в ролике используется отсылка к предыдущему клипу на песню Uno: якобы гангстер, находящийся в шуточном казино использует вместо настоящих карт колоду от настольной игры. Отметим, что первое место чарта занял рэпер Даниэль Эрнандес с треком Gooba, который собрал 183 млн просмотров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Little Big стали фаворитами в шоу «Европа зажигает огни», вышедшем вместо «Евровидения-2020».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
little big YouTube клип музыка санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В оранжерее Калининского района вырастили миллион цветов, которыми украсят ...
Клип Little Big на песню Hypnodancer вошел в топ-5 самых просматриваемых ...
Рынок труда Петербурга станет прозрачнее для горожан, а информация о ...
Число жертв коронавируса в США превысило 90 тысяч человек
В четверг 21 мая жителей Ленобласти ждет мокрый снег
В Москве от коронавируса скончались еще 68 человек
Беглов: все медики Петербурга, работающие с COVID-19, получили выплаты
Стало известно, почему мужчины чаще умирают от коронавируса