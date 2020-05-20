Клип Little Big на песню Hypnodancer вошел в топ-5 самых просматриваемых клипов мира

Новый клип петербургской рейв-группы Little Big на трек Hypnodancer стал первым релизом после конкурсной песни Uno, написанной специально для «Евровидения-2020» и сразу же попал в чарты YouTube.

Клип стал одним из пяти самых просматриваемых видео на стриминговом сервисе по версии еженедельного международного чарта International YouTube Weekly Chart. С момента появления на YouTube, 8 мая, Hypnodancer набрал более 33 миллионов просмотров.

Причем в ролике используется отсылка к предыдущему клипу на песню Uno: якобы гангстер, находящийся в шуточном казино использует вместо настоящих карт колоду от настольной игры. Отметим, что первое место чарта занял рэпер Даниэль Эрнандес с треком Gooba, который собрал 183 млн просмотров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Little Big стали фаворитами в шоу «Европа зажигает огни», вышедшем вместо «Евровидения-2020».