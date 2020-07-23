«Зенит» планирует подписать полузащитника Краснодара Вандерсона

Сине-бело-голубые хотят усилить команду летом новыми игроками.

Хавбек «Краснодара» Вандерсон играет за команду с июня 2017 года. Срок его соглашения с клубом истекает летом 2022 года.

Стало известно, что 25-летний бразильский футболист может получить предложение о сотрудничестве от петербургского «Зенита». Его игра интересна не только клубу, но и тренеру команды Сергею Семаку. В случае успешных переговоров переход может случиться уже в нынешнее летнее трансферное окно. Об этом сообщает «Чемпионат».

Помимо клуба Северной столицы, в услугах бразильца заинтересованы «Спортинг» и «Эвертон».

Вандерсон в игровом сезоне 2019/20 в РПЛ провел 21 матч и отличился тремя попаданиями в ворота соперников. Также, на его счету две голевые передачи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кокорин назвал условие «Зениту», при удовлетворении которого он подпишет новый контракт.