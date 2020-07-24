Жена прооперированного Буйнова рассказала о его самочувствии

Певец недавно публиковал фотографии из больницы в своем Instagram-аккаунте, чем заставил нервничать своих подписчиков, ведь на нем виднелись повязки. Позднее его супруга решила объяснить, почему Александр Буйнов оказался в клинике.

Дело в том, что артисту была проведена операция по удалению желчного пузыря. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Об этом рассказала его жена Алена Буйнова в разговоре с порталом “WomanHit”.

Сейчас певец находится в прекрасном самочувствии и осуществляет пятикилометровые прогулки со своей собакой. Поэтому, поводов для беспокойства нет.

Напомним, Буйнов в свое время боролся с онкологическим заболеванием. Новообразование ему удалили еще в 2011 году в онкологическом центре имени Блохина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что артист Александр Буйнов рассказал о смерти друга от коронавируса.