Жена прооперированного Буйнова рассказала о его самочувствии

Жена прооперированного Буйнова рассказала о его самочувствии
С певцом все отлично. Фото: www.instagram.com/buinovofficial/

Певец недавно публиковал фотографии из больницы в своем Instagram-аккаунте, чем заставил нервничать своих подписчиков, ведь на нем виднелись повязки. Позднее его супруга решила объяснить, почему Александр Буйнов оказался в клинике.

Дело в том, что артисту была проведена операция по удалению желчного пузыря. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Об этом рассказала его жена Алена Буйнова в разговоре с порталом “WomanHit”.

Сейчас певец находится в прекрасном самочувствии и осуществляет пятикилометровые прогулки со своей собакой. Поэтому, поводов для беспокойства нет.

Напомним, Буйнов в свое время боролся с онкологическим заболеванием. Новообразование ему удалили еще в 2011 году в онкологическом центре имени Блохина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что артист Александр Буйнов рассказал о смерти друга от коронавируса.

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